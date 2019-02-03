Глава раскольников на Украине возведен в сан

Киев, , 13:14 — REGNUM В Софийском соборе в Киеве раскольники провели церемонию возведения в сан главы своей религиозной организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ) митрополита Епифания (Думенко). Об этом сегодня, 3 января, сообщают украинские СМИ.

На церемонию возведения в сан (интронизацию) собрались около 60 «епископов» ПЦУ и константинопольского патриархата, а также члены правительства и президент Украины Петр Порошенко. Среди украинских граждан церемония не вызвала особо интереса — площадь перех храмом была пуста.

Епифанию был вручен жезл митрополита. Это является символическим завершением церемонии возведения на престол.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, светские власти Украины и США смогли добиться объединения организаций раскольников на Украине и создания ПЦУ. Также США надавили на констнтинопольский патриархат, который признал ПЦУ и выдал ей томос об автокефалии, в котором новая раскольничья организация закреплена в качестве митрополии Фанара.