Делегация из России обсудила в Иране запуск конституционного процесса в САР

Тегеран, , 11:54 — REGNUM Делегация Российской Федерации во главе со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым обсудили в столице Исламсокй Республики Иран — Тегеране запуск работы конституционного комитета Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Переговоры по запуску конституционного процесса в Сирии состоялись 2 февраля. Помимо Лаврентьева и Вершинина в составе российской делегации находились и представители министерства обороны России.

Российская делегация встречалась с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, а также со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Хосейном Джабери-Ансари.

Обсуждалась задача скорейшего запуска работы конституционного комитета Сирии, а также подготовка трехстороннего саммита в Астане с участием России, Турции и Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская делегация 31 января провела консультации с властями Турции.