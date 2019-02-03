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Делегация из России обсудила в Иране запуск конституционного процесса в САР

Политика

Мироне урегулирование в Сирии продвигается

Тегеран, 3 февраля 2019, 11:54 — REGNUM  Делегация Российской Федерации во главе со специальным представителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым обсудили в столице Исламсокй Республики Иран — Тегеране запуск работы конституционного комитета Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Переговоры по запуску конституционного процесса в Сирии состоялись 2 февраля. Помимо Лаврентьева и Вершинина в составе российской делегации находились и представители министерства обороны России.

Российская делегация встречалась с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, а также со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Хосейном Джабери-Ансари.

Обсуждалась задача скорейшего запуска работы конституционного комитета Сирии, а также подготовка трехстороннего саммита в Астане с участием России, Турции и Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская делегация 31 января провела консультации с властями Турции.

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Мирное урегулирование в Сирии
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