Жёлтые жилеты за Францию и против карьериста и фанфарона

Эдуард Лимонов, , 11:32 — REGNUM

Ну как в боксе, и вновь и вновь идут со своих мест у канатов, выплёвывая с водой чуингам, противники. Двенадцатый раунд — это серьёзно.

Я вот себя спрашиваю: А почему я так интересуюсь жёлтыми жилетами?

Первое дело конечно же потому что не выношу Макрона. Позёр, выскочка, карьерист, либерал, ставленник банкиров, карьерист в том смысле, что президентство Францией для него лишь средство стать европейского масштаба лидером, а не удовлетворить человеческие потребности своих французов в безопасности и благосостоянии.

Всё в нём не выношу: его узенькие брючишки хипстера, его горбатый нос дятла.

Ну и что, что я не француз по рождению, я жил во Франции 14 лет, я знаю язык страны, страна мне близка и я её понимаю. Я люблю старую Францию моих квартирных хозяек мадмуазель. Но (73 года ей было тогда) и её младшей сестры мадам Упп, бежавшей в Париж из Бельгийского Конго, Францию школьного учителя Алена Бастье (фанат Селина, всегда крутил из табака самокрутки, носил кепки), Францию книжного магазина анархистов «Дилетант», Францию Французской компартии, праздников газеты «Юманитэ» которые посещал тогда ещё настоящий пролетариат. Такие работяги-литейщики с широкими спинами и кулаками-клешнями…

Люблю Францию, где мы свиной фаршированной головой праздновали 21 января, день казни Людовика XVI на площади Согласия, на месте где стояла гильотина. И играл аккордеон, и было холодно.

Бедную по сути страну Францию, где в средневековых домах — туалеты на лестницах, становишься на два чугунные «сабо» и потом чтоб слить за собой, — нужно обернуться и дёрнуть за фарфоровую ручку, висящую на цепочке…

А Макрон мне неприятен.

Потому и наблюдаю с надеждой, что простой народный народ сумеет свергнуть этого фанфарона Макрона.

Двенадцатый раунд, сказали жилеты, будет посвящён изувеченным. Будет называться «Большой марш раненых».

(Так вроде предыдущий — Одиннадцатый, уже посвящали изувеченным!?)

Какое количество лишились глаз вследствие полицейских выстрелов из флэш-болл (ов) каучуковыми пулями? По-французски невинные «флэш-боллс» называются LBD (Lanceur de Balles de defense) — «Стреляющий защитными пулями». Чтоб вы задумались, сообщаю, что каучуковая пуля имеет 40 ммл в диаметре. Представляете: вам влепили в глаз такую штуку?

Сколько людей лишились глаз? Где-то свыше двадцати. Полиция утверждает, что десяток получили тяжёлые ранения глаз.

Манифестанты пустят своих увечных впереди, под охраной службы безопасности.

Помимо запрещения LBD, будут требовать запрещения гранат со слезоточивым газом GLI-F4 и гранат DMP. Образовалась уже довольно сильная ассоциация «Desarmons-les!» (Разоружим их!).

В Марселе собираются воздвигнуть «Стену стыда» — в память о ЧЕТЫРНАДЦАТИ погибших (11 во Франции, трое в Бельгии).

Говорят, в городе Валанс ожидают, что соберутся от 6 000 до 10 000 жилетов. Там заранее закрыты все магазины, кинотеатры, усилена охрана административных зданий.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, естественно, высказывается против запрещения орудий увечий, поскольку полиции, говорит он, придётся стрелять из огнестрела, если у неё не будет промежуточных средств сдерживания толпы.

Вот ещё пара мнений Кастанера:

«Акции GJ более походят на городской бунт.»

«По-прежнему существует совершенно очевидный риск насильственных акций. Франция проходит через период очень сильной напряжённости».

Я поражён что французы, такие скептические, такие латинские, быстро перегорающие, всё выходят и выходят.

Престиж этого народа в моих глазах значительно возрос в эти двенадцать последних суббот.

Жду результатов этого дня, субботы 2 февраля. К вечеру будут какие-нибудь. Не обязательно честные.

Профсоюз CGT призвал 5 февраля к всеобщей забастовке во Франции.

Обычно все правительства и президенты во Франции вынуждены были уйти после всеобщих забастовок.

Ну вот и результаты дня (у нас уже ночь в Москве):

По данным полиции, по всей Франции демонстрировали 58,6 тысяч.

Сами жёлтые жилеты оценивают масштабы субботних манифестаций гораздо выше. В Марселе «жилеты» избили теле-команду BFMTV, озвучившую полицейскую цифру.

По информации профсоюзов, 2 февраля по всей Франции протестовали 300 000 человек.

Теперь традиционно — цитаты из письма моего товарища Тьерри М., побывавшего для нас с вами на парижских улицах.

«12-ый эпизод во многом напоминал предыдущие. Манифестация началась в стиле» хороших мальчиков. Собирались на площади Doumesnil…

Я был на площади Бастилии к 14 часам.

Количество участников, озвученное полицией, — фантастично, людей было больше, чем чем в прошлый раз. Таким образом, если полиция назвала 58,6 тысяч — ты можешь удвоить…»

«Поскольку в предыдущую субботу было много раненых и изувеченных (среди них Жером Родригес, один из лидеров GJ), манифестация была посвящена раненым. Полиция в результате этого несколько себя сдерживала…»

«Площадь Республики — западня, её легче закупорить, чем площадь Бастилии.

Мы дошли по бульвару Бомарше почти до площади Республики, но нельзя было дать себя закупорить на Республике. Я сказал друзьям, нет, не пойдём, не дадим себя окружить. Мы, таким образом не пошли в западню…»

«После того как толпа была изолирована на площади, полиция начала стрелять гранатами. Одна из гранат приземлилась в стороне, возле нас.

Послушай старик, я тебе скажу. было не до смеха! Говорят они увеличили дозу газа в гранатах, я верю что это так. Ты не видишь больше ничего! Не следует ни в коем случае тереть глаза, это распространяет газ и ты не можешь больше дышать…»

«Затем мы увидели BAC (Бригады Анти криминель), врубающиеся в толпу на Республике. Но толпа ответила BAC и они отступили.

Затем раздались два взрыва возле кордона жандармов, я думаю, это были «коктейли Молотова», и жандармы отшатнулись. Затем перестроились и опять атаковали. Манифестанты стали бросать в них всё, что попадалось под руку и подожгли урны.

Но после скандала с ранеными и получившими увечья в прошлую субботу, полиция не усердствовала. Рукопашная длилась недолго.

Затем опять на площадь Республики мелкой рысцой пробежали Бригады Анти-криминель.»

«Власть утверждает сейчас, что «жилеты» манипулируются русскими, поскольку RT — France уделяет жилетам обширное телевизионное время, показывая их в прямом эфире. В то время как французские СМИ значительно преуменьшают силу жёлтых жилетов. И вообще откровенно борются против них на стороне власти.

Президент на этой неделе собрал журналистов, чтобы предупредить их о русских манипуляциях.