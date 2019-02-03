Пушков считает, что желание Трампа заключить новый ДРСМД — пустые слова

Москва, , 11:07 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) считает, что заявление Трампа о желании заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это пустые слова, которые нужны, чтобы «успокоить» американских союзников в Евросоюзе. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Трамп хотел бы заключить новый договор об РСМД? Это слова, но не дела», — пишет Пушков.

Сенатор считает, что главная цель заявления американского президента — это «подсластить горькую для евросоюзников пилюлю выхода США из действующего договора».

А вот дела, по словам Пушкова, заключаются в том, что США твердо решили во что бы то ни стало разрушить ДРСМД от 1987 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США 2 февраля прекратили выполнять свои обязательства в рамках ДРСМД и заявили, что через шесть месяцев ДРСМД будет окончательно расторгнут. В ответ российские власти также заявили, что приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД.