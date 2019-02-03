Японцы считают, что Синдзо Абэ не сможет отобрать у России Курилы — опрос

Токио, , 10:48 — REGNUM Более 88% японцев считают, что нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ не сможет отобрать у Российской Федерации южные острова Курильской гряды. Соответствующий социологический опрос был проведен японским агентством «Киодо».

Согласно результатам социологического опроса, проведенного агентство «Киодо», 88,2% респондентов отрицательно ответили на вопрос о том, сможет ли нынешнее правительство под руководство Синдзо Абэ добиться отторжения от России Южных Курил.

Только 7,3% респондентов считают, что Абэ сможет добиться успеха.

При этом поддержка кабинета министров Абэ со стороны японцев даже немного выросла — с 43,4% до 45,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одним из залогов политического долгожительства Синдзо Абэ, который побил уже все рекорды пребывания в должности премьер-министра Японии, является обещаение японскому народу и элите во что бы то ни стало добиться отторжения от России как минимум южных острово Курильской гряды. Сделать это Абэ обещал через хорошие личные отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Пока он не преуспел.

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