Тимошенко обещает закончить политический «день сурка» на Украине

Киев, , 09:59 — REGNUM Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что политическая ситуация на Украине напоминает её известный американский фильм «День сурка». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Тимошенко пишет, что к контексте президентских выборов на Украине она вспомнила сюжет американского фильма «День сурка», снятого режиссером Гарольдом Рамисом, с Билом Мюрреем в главной роли. В этой связи Тимошенко считает, что на Украине уже много лет продолжается политический «день сурка».

«Потому что каждый раз люди на президентских выборах выбирают очередного «обнадёживающего сурка», который, кроме собственной тени, ничего не видит и которого ничего, кроме собственной норы, не интересует», — пишет Тимошенко.

Политик утверждает, что очень хочет, чтобы Украина вырвалась «из этого порочного круга», и украинские граждане смогли начать жить достойно.

Себя к таким «политическим суркам» Тимошенко конечно же не относит.