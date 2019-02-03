Совет Европы отказался возвращать России взносы на 10 млрд рублей

Страсбург, Франция, , 08:05 — REGNUM Руководство Совета Европы отказалось комментировать предложение о возврате Российской Федерации её взносов в организацию за годы неучастия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ). Об этом официально заявил представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

Слова Холтгена о том, что Совет Европы не будет комментировать данное предложение стали единственным ответом на заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина, который сказал, что Совет Европы должен вернуть России уплаченные ею взносы с 2014 по 2017 год. Сумма взносов России за эти годы составляет 10 млрд рублей.

Володин подчеркнул, что России эти средства нужны для решения внутренних вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ ещё в 2014 году. Причиной этих санкций против России стало возвращение Крыма в состав РФ и начало войны в Донбассе.

Российской делегации было запрещено участвовать в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых комиссиях. Более того, российскую делегацию лишили права голоса. Санкции продлевались в 2015 году и в 2016 году. В 2017 году Россия прекратила уплату членских взносов в Совет Европы вплоть до полного восстановления полномочий её делегации.

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