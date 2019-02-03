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Позиции армии Сирии были атакованы ИГ* после авиаудара США

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 3 февраля 2019, 07:22 — REGNUM  Боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе ас-Суккария после того, как по этим позициям был нанесен авиаудар так называемой американской антитеррористической коалиции. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает сирийское государственное информационное агентство САНА.

США и их сателлиты нанесли авиаудар по позициям армии Сирии в районе ас-Суккария. Были уничтожена как минимум одна артиллерийская установка сирийских вооруженных сил. Ранения получили двое военнослужащих.

После авиаудара боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выдвинулись со своих позиций из деревни Багуз и попытались атаковать позиции сирийской армии.

В ходе боестолкновения большая часть наступающих боевиков была уничтожена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США заявили о выводе своих войск из Сирии. Однако вместо этого Пентагон отправил в Арабскую республику дополнительные контингенты якобы для обеспечения вывода американских войск.

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Война в Сирии
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