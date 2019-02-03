В ЦАР власти и вооруженные группировки пришли к мирному соглашению

Банги, , 05:20 — REGNUM Соглашение о мире заключено между правительством Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и 14 вооруженными группировками, которые действуют в стране. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на ООН и Африканский союз (АС).

Комиссар АС по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги назвал достижение договоренностей великим днем для ЦАР и всего её народа. Переговоры между представителями властей и лидерами группировок начались в Хартуме 24 января.

Подписание проекта документа намечено на 3 февраля. На 6 февраля запланировано подписание итоговой версии соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. По данным ООН, конфликт вынудил покинуть свои дома до 1 млн человек. Его жертвами, по неофициальным данным, стали более 1 тыс. человек.

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