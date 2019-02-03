На Украине хотят запугать Россию графитовыми бомбами

Киев, , 05:12 — REGNUM Киеву стоит выстраивать «диалог» с Москвой, используя графитовые бомбы в качестве вызова. Об этом заявила кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская во время дебатов на радио «Новое время».

Производство графитовых бомб кандидат назвала одним из положений своей «стратегии» в отношении России. По её мнению, на Украине нужно быстро нарастить производство новых типов оружия.

Графитовые бомбы Богословская назвала вызовом, который на сегодняшний день получил поддержку в международных отношениях. Такое вооружение не запрещено, это «наш путь», заявила политик.

Помимо бомб кандидат предлагает ввести обязательное декларирование бизнес-активов в России для украинских политиков, а также ужесточить экономические санкции против РФ.

Графитовой бомбой называют боеприпас, разрыв которого приводит к рассеиванию в воздухе графитовых нитей. Её применение парализует энергосистемы в заданном районе, но влечёт за собой жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские и парламентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Украинский ЦИК зарегистрировал более 20 кандидатов, включая действующего президента Петра Порошенко.

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