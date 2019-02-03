Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
04:56:48 МСК

Brexit: Елизавету II вывезут из Лондона в случае беспорядков

Политика

Экстренные меры были продуманы в период холодной войны

Лондон, 3 февраля 2019, 04:56 — REGNUM  Королеву Елизавету II и членов её семьи эвакуируют из Лондона, если выход Великобритании из состава Евросоюза по «жесткому» сценарию будет сопровождаться беспорядками. Об этом сообщает 3 февраля The Sunday Times со ссылкой на секретный план правительства.

Отмечается, что экстренные меры были продуманы в период холодной войны, когда в Лондоне всерьез опасались ядерной атаки СССР. Теперь прежний план скорректирован на случай массовых волнений.

Место эвакуации монарха и членов королевской семьи не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года сторонники Brexit одержали победу на референдуме по вопросу о дальнейшем членстве Великобритании в Евросоюзе. Официальный выход должен произойти 29 марта 2019 года, за ним, согласно плану, последует переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Читайте также: Brexit может оставить британских парламентариев без каникул

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй разозлилась, что в ЕС Гибралтар назвали «британской колонией»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить