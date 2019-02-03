Путин потребовал купировать «угрозу из космоса»

Москва, , 04:24 — REGNUM Россия должна иметь план на случай возможного размещения оружия в космосе другими странами. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба Кремля.

Он напомнил, что некоторые страны планируют разместить оружие в космосе.

«Я хочу услышать о том, как будет купирована и эта возможная угроза», — сказал Путин.

Глава государства предложил министрам «несколько изменить формат» работы. Он намерен наблюдать за тем, как продвигается постановка на боевое дежурство перспективных видов вооружений: гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе «Кинжал», боевого лазерного оружия «Пересвет» и комплекса «Авангард», а также производство ракетного комплекса «Сармат» и испытания подводного вооружения «Посейдон».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин пообещал «зеркальный» ответ после объявления американской стороной о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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