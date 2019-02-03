Коалиция США нанесла удар по позиции сирийской армии

Дамаск, , 03:22 — REGNUM Позиция сирийской армии в районе города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор подверглась атаке возглавляемой США международной коалиции. Об этом сообщает 3 февраля агентство SANA.

Воздушный удар, нацеленный на артиллерийскую установку, был нанесен 2 февраля в 23:30 по местному времени (00:30 мск 3 февраля). В результате двое сирийских военнослужащих получили ранения, а установка была уничтожена.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе авиаудары коалиции были нанесены по населённому пункту Багуз-Тахтани в провинции Дейр-эз-Зор. По данным SANA, жертвами атаки стали по меньшей мере 20 мирных жителей, включая женщин и детей. Десятки человек получили ранения.

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