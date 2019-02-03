ВВС Венесуэлы объявили предателем генерала, поддержавшего Гуайдо

Каракас, , 01:32 — REGNUM Генерал военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес, признавший оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным главой государства, является предателем. Сообщение об этом было опубликовано в микроблоге венесуэльских ВВС в Twitter.

Авторы заявления назвали генерала Родригеса подлецом, изменившим присяге, верности родине Симона Боливара и наследию команданте Уго Чавеса. Отмечается, что Родригес преклонил колени перед империалистическими притязаниями.

«Франсиско Янес — предатель», — подчеркнуто в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в видеообращении генерал Родригес признал Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и заявил, что готов исполнять его приказы. Спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя легитимным главой государства. В тот же день его поддержали власти ряда стран, включая США. Россия признает главой Венесуэлы президента Николаса Мадуро.

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