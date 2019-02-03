Разрыв ДРСМД: у США есть шесть месяцев, чтобы передумать

Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Власти США могут отозвать своё уведомление о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение полугода в случае, если Россия вернется к соблюдению положений договора. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, комментируя заявление российской стороны о приостановке участия в договоре, передает RT.

В госдепе отметили, что Вашингтон сохраняет за собой право отозвать уведомление о выходе из договора до конца шестимесячного периода. Этот вопрос может быть рассмотрен при условии возвращения России «к полному и поддающемуся проверке соблюдению» договора.

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Американская сторона, напомним, требует от России уничтожения ракеты 9М729, пусковых установок и сопутствующего оборудования.

Если же поведение российской стороны не изменится, решение о выходе из договора останется в силе и по окончании соответствующей процедуры документ прекратит действовать, пояснили в американском ведомстве. Отмечено также, что на протяжении 60 дней США взаимодействовали с российской стороной и союзниками по поводу договора.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США 2 февраля официально уведомил российскую сторону о приостановке своего участия в ДРСМД. Российский МИД заявил, что оставляет за собой право на «зеркальные действия» в части разработки и развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Президент Владимир Путин также объявил о приостановке участия РФ в договоре.

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