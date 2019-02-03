El Mundo: ЕС не добился единства в вопросе признания Гуайдо

Каракас, , 01:00 — REGNUM «В Евросоюзе существует консенсус и полное единство взглядов насчет трех вещей связанных с Венесуэлой: что выборы в мае прошлого года не были свободными и справедливыми, что единственно возможная нынешняя цель — «провести свободное и демократическое голосование с гарантиями» и что все стремятся к «мирному и демократическому» результату и работают на него. Но где нет ни единства, ни консенсуса, так это в вопросе признания Хуана Гуайдо президентом страны», — пишет испанское издание El Mundo.

Единой позиции по этому вопросу не было на прошлой неделе, а после встречи 1 февраля, министров иностранных дел в Бухаресте стало понятно, что ее нет до сих пор. В связи с этим глава МИДа Испании Жозеп Боррель вновь подтвердил, что Испания, совместно с Францией, Германией и Соединенным королевством, признают Гуайдо самостоятельно в следующий понедельник, как и обещал премьер-министр Педро Санчес.

«Это произойдет в понедельник, 4 февраля, глава правительства сказал об этом четко. Когда истечет крайний срок, он [Санчес] и остальные страны, естественно, это сделают. Сейчас же продолжается работа по достижению более широкого консенсуса», — отметил испанский министр иностранных дел.

Таким образом, продолжая бороться за выработку общей позиции и не в силах пока этого достичь, Испания предпочитает действовать — вместо того, чтобы отказаться от шага, который уже сделали десятки стран по всему миру, подчеркивает El Mundo. За ними вчера, 31 января, последовал Европейский парламент, чьи воззвания были в очередной раз проигнорированы.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини объявила после неофициального заседания европейских министров о создании «международной контактной группы из представителей государств — членов Евросоюза и ряда стран Латинской Америки, целью которой станет содействие выработке общего взгляда у ключевых действующих лиц в венесуэльской ситуации для достижения мирного и демократического результата». Деятельность группы будет ограничена временными рамками в 90 дней, и если по прошествии этого срока результатов не будет, ее распустят.

«Я бы предпочел, чтобы решение о создании такой группы было принять месяц назад. Сейчас мы вынуждены действовать оперативно в той ситуации, о возможности возникновения которой после 10 января знали заранее. Однако никогда не поздно, если речь идет о хорошем», — сказал по этому поводу Боррель. Первое заседание контактной группы на министерском уровне намечено на ближайшую неделю и пройдет в одной из стран Латинской Америки.

На данный момент часть стран ЕС по-прежнему не готова совершить необратимый шаг в отношении режима Мадуро. Так, Италия вчера отказалась признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, поскольку выступает против вмешательства во внутренние дела другой страны, как объяснил заместитель министра иностранных дел Манило ди Стефано.