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Помпео: США готовы обсуждать с РФ контроль за вооружениями

Политика

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон планирует заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Помпео: США готовы обсуждать с РФ контроль за вооружениями
Виктор Говорков. Фразы и базы. 1952

Вашингтон, 2 февраля 2019, 23:29 — REGNUM  Власти США, ранее приостановившие выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), готовы вести переговоры с РФ по контролю над вооружениями. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, заявление которого обнародовано на сайте Госдепа.

«США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями», — заявил Помпео.

По его словам, основой для диалога между представителями двух стран должны стать «ответственный подход и неукоснительное исполнение взаимных обязательств».

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон планирует заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, расширив состав участников договора.

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