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В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»

Политика

Одним из шести официальных языков ООН является именно русский язык

В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 2 февраля 2019, 22:32 — REGNUM  Представители Организации Объединенных Наций (ООН) на странице в соцсети Twitter дали ответ интернет-пользователям по поводу того, почему ООН употребляет предлог не «в», а «на» со словом «Украина».

С критикой на ООН обрушились украинские интернет-пользователи из-за записи, в которой речь шла об эпидемии СПИДа на Украине.

«Использование русского языка в ООН … регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине», — объяснили в русскоязычном аккаунте организации.

Сотрудники ООН напомнили, что одним из шести официальных языков ООН является именно русский язык.

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