Додон: Большая ширма для Великой Румынии

Сергей Артёменко, , 20:03 — REGNUM

Декоративный, не обладающий никакими реальными полномочиями президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон опять побывал в Москве. Пообщался со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, патриархом Кириллом, и, конечно, Владимиром Путиным — судя по всему, последний раз перед парламентскими выборами 24 февраля. Личное общение президентов снова принесло плоды в виде разрешения на транзит молдавских грузов в Россию через Украину. Правда решение запоздало на месяц: с начала года Москва вроде бы отменила пошлины на молдавские товары, но забыла, что едут они по дорогам Украины, с которой у России взаимные санкции.

Еще одна тема, в которой молдавского президента поощряют в Кремле — приднестровское урегулирование. После скандальных обвинений в адрес приднестровского руководства Игорь Додон сменил тон и приноровился к тематике, спекулируя на идее «возвращения» Приднестровья. Именно под таким соусом подается идея участия жителей ПМР в чужих, молдавских выборах.

По инициативе Игоря Додона в парламенте Молдавии планируют поставить… целых два кресла для депутатов из Приднестровья!!! Эти люди якобы будут представлять население республики, хотя проголосует за них в лучшем случае от силы несколько тысяч человек. Лидер социалистов всячески «раздувает» ожидания от количества голосующих на выборах в Молдавии приднестровцев. На встрече с Путиным он вообще договорился до абсурдного тезиса о том, что дескать получил согласие лидера ПМР Вадима Красносельского открыть в самом Приднестровье 50 избирательных участков, и что Тирасполь не будет препятствовать голосованию на них.

Игорь Додон знает: Москва не против, чтобы население Приднестровья могло влиять на политические решения Кишинева. На деле же президент Молдавии перед самым носом всех ответственных за молдавское направление чиновников в Москве творит гигантский обман. Цена этой авантюры не ограничивается ресурсами, которые Москва уже вложила в поддержку Додона, а включает в себя все издержки от окончательной потери влияния на Молдавию.

В российской внешней политике и рассуждениях экспертов до сих пор бытует топорная, лживая и ошибочная идея: надо «затолкать» Приднестровье в Молдавию на выгодных условиях и получить влияние над всей страной, прекратить дрейф Кишинева в Европу и остановить НАТО на берегах Прута. Считается, что приднестровцы смогут серьезно влиять на электоральный расклад в Молдавии, приводя к власти якобы пророссийские силы. Неслучайно на последней предвыборной встрече с Путиным Додон говорил именно про избирателей из ПМР.

В реалиях 2019 года все выглядит иначе. Во-первых, Игорь Додон явно врет, рассказывая, как договорился с главой ПМР Красносельским открыть участки и «не мешать голосованию». В Приднестровье традиционно заявляют, что не имеют никакого отношения к выборам в соседней стране, потому в них никогда не вмешивались и не позволяли их организацию на своей территории, что противоречит Конституции ПМР. Все об этом хорошо знают, но видимо на встрече в Кремле Додона крепко занесло.

Во-вторых, наличие в парламенте Молдавии двух депутатов от полумиллионного населения Приднестровья выглядит как издевательство над здравым смыслом и демократией. Тем более, что регистрируемые в ЦИК Молдавии кандидаты к этой республике никакого отношения не имеют.

В-третьих, Россия давно упустила момент, когда на геополитический курс Молдавии можно было влиять простым «вливанием» правильных, пророссийских голосов избирателей из ПМР. За последние 10 лет зависимость Кишинева от Европейского союза и соседней Румынии достигла такого уровня, что с европейских и «унионистских» рельс поезд под названием «Молдова» можно убрать, лишь взорвав его вместе с путями.

Ежегодно в Румынии учатся тысячи молдавских студентов — Бухарест предоставляет им стипендии, а потом «воспитанные» кадры возвращает обратно в Молдавию. С каждым годом все сферы жизни страны наполняются специалистами с румынским образованием. При этом ежегодно число граждан Румынии в Молдавии увеличивается на десятки тысяч человек — сейчас их более 800 тысяч. Конституционный суд Молдавии постановил, что государственный язык Молдавии — румынский.

С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. К 2017 году паства Бессарабской митрополии насчитывала уже 7 процентов от населения Молдовы, а за последние десять лет количество приходов румынской церкви выросло в полтора раза — от 100 до 145. Румынская церковь финансируется из бюджета, при этом в ее стан ежегодно переходят десятки молдавских священников.

Обе страны планируют до конца 2019 года интегрировать энергетические системы путем взаимного подключения электросетей и газотранспортных магистралей. В военной сфере между двумя странами действуют стратегические договоренности. Румыния — член НАТО, поэтому по линии военного сотрудничества Кишинев поступательно интегрируется в единую систему Североатлантического альянса.

Уже сегодня уровень взаимной интеграции Румынии и Молдавии таков, что 24% граждан Молдавии поддерживают «унирю». Но что будет, если под благовидным предлогом «светлого будущего», которое сейчас рисует Игорь Додон в Москве, Приднестровье всеми силами затолкают под Молдавию? Кто даст гарантии, что процесс слияния с Румынией не пойдет новыми темпами, а население Приднестровья, оставленное в Молдавии без защиты, в массе своей просто будет вынуждено бежать в Россию, как это уже было в 1990-е годы? Кто из российских чиновников ответит за такой «хитрый» план?

Секрет паркетного успеха Игоря Додона перед слабыми чиновными душами в Москве как политика-иллюзиониста — в умении играть на пустых желаниях и ложных надеждах. Все последние годы его политическая кампания строится на популизме и спекуляциях вокруг болезненных для жителей Молдавии тем: справедливая социальная политика, традиционная семья, заработок за рубежом, православие, родной молдавский язык. С внешними партнерами Додон делает то же самое: обещания лидера социалистов находят отклик в паркетной Москве.

Однако любая иллюзия — обман. Видимо, у Игоря Додона ситуация безвыходная, если он столь нагло и цинично обманывает Владимира Путина и Россию в целом. Но у лжи короткие ноги. Рано или поздно всплывет на поверхность все то, что скрывалось за кулисами молдавского «бродячего цирка». Жаль только, что «зрители» в итоге заплатят высокую цену за это доморощенное представление.