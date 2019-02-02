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Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо исполняющим обязанности президента

Политика

23 января 2019 г. спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства

Каракас, 2 февраля 2019, 18:38 — REGNUM  Лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который ранее объявил себя временным главой государства, поддержал генерал Военно-воздушных сил (ВВС) страны Франсиско Эстебан Янес Родригес. Об этом, как передает газета El Nacional, сообщил сам высокопоставленный военный в видеообращении.

«Я признаю депутата Хуана Гуайдо и.о. президента Боливарианской Республики Венесуэла, — заявил генерал. — В соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января 2019 г. спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. США и ряд других стран признали оппозиционера главой Венесуэлы.

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Политический кризис в Венесуэле
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