Приднестровье поможет Украине избрать президента

Тирасполь, , 17:45 — REGNUM Власти Приднестровской Молдавской Республики будут содействовать организации и проведению выборов президента Украины на территории Приднестровья. Об этом сообщил на встрече с представителями украинских общин президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Красносельского, основную роль в этом играют общественные организации, представляющие интересы приднестровских украинцев. Президент ПМР подчеркнул, что позиция Приднестровья на этот счет неизменна: «Республика уважает и признает выбор народа и будет выстраивать конструктивный диалог с избранным руководством Украины, поддерживая и развивая добрососедские отношения вне зависимости от того, кто из кандидатов займет пост президента этого государства».

С обращением способствовать организации электоральных процедур на выборах президента Украины к Красносельскому выступили представители украинской общественности ПМР. Они напомнили, что в Приднестровье проживают больше 50 тысяч граждан Украины, имеющих основания для участия в голосовании. Всего в Приднестровье проживают более 80 тысяч граждан Украины.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.