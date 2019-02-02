Возможна ли военная интервенция США в Венесуэлу?

Каракас, , 17:09 — REGNUM В последнее время широко обсуждается вопрос о возможной военной интервенции США в Венесуэлу. Большинство экспертов сходится во мнении, что вторжение маловероятно, и, скорее всего, угроза вторжения будет использоваться просто как рычаг давления, в первую очередь, на нынешнюю политическую и военную элиту страны, чтобы обеспечить ее переход на сторону оппозиции.

Основные меры США и их союзников будут сосредоточены на экономическом удушении Венесуэлы с целью дестабилизации ситуации в этой латиноамериканской стране. На эту тему турецкое агентство Anadolu Ajansı опубликовало анализ экспертов.

По мнению экспертов, дестабилизация обстановки и изменение расклада сил в Венесуэле будет достигаться в значительной мере за счет экономических санкций. Эти санкции направлены на серьезное снижение поступающих доходов от экспорта нефти.

Сорок процентов доходов нефтяного экспорта поступает в бюджет Венесуэлы от продаж в США. С учетом того, что Соединенные Штаты уже ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA (Petroleos de Venezuela), с февраля 2019 года страны не будет получать около одного миллиарда долларов в месяц. По итогам года эта цифра составит около 11 миллиардов долларов.

Эксперты считают, что данные потери будет трудно быстро возместить за счет поиска новых крупных покупателей венесуэльской нефти. Пока Индия и Турция поддерживают Николаса Мадуро и продолжают импорт венесуэльской нефти. Однако, по мнению экспертов, США могут расширить санкции и ввести ограничения на экспорт нефти из Венесуэлы другими странами. И как в данной ситуации поступят импортеры, пока неизвестно.

Кроме того, США провели заморозку активов Венесуэлы у себя в стране в размере 7 миллиардов долларов и заявили о передаче контроля над ними лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.