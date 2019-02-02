Людмила Нарусова может стать персоной нон-грата в Югре

Сургут, Югра, , 17:20 — REGNUM Общественники Югры возмущены высказыванием члена Совета Федерации от Тувы Людмилы Нарусовой, более известной, как матери бывшей ведущей «Дома-2» и молодого политика Ксении Собчак, про наречение аэропорта Сургута «неудобопроизносимым» именем «Сулеймана ибн кого-то…». Речь идёт о народном голосовании за название аэропортов в рамках проекта «Великие имена России» и присвоении воздушной гавани Сургута имени легендарного геолога Фармана Салманова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Почему нужно добавлять что-то к «Шереметьево» или к «Домодедово»? Я уж не говорю о том, что в Сибири какой-то город, по-моему, Сургут, если я не ошибаюсь, получил название Сулеймана ибн кого-то… Азербайджанца, который там открыл залежи нефти. Ну, честь ему и хвала, но, во-первых, это неудобопроизносимо в аэропорту», — заявила Людмила Нарусова на «Эхе Москвы».

Отметим, что в народном голосовании «Великие имена России» за право назвать аэропорт именем геолога-первопроходца Фармана Салманова боролись два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут и Нижневартовск. Проголосовали более 50 человек, которые явно не назовут легендарного нефтяника «ибн каким-то».

Общественники ХМАО имеют своё мнение о высказывании Людмилы Нарусовой в адрес проекта и выбора жителей региона. Своё мнение они высказали на правительственном портале «Новости Югры». Руководитель организации «Родительский комитет Югры» Светлана Поливанова была огорчена небрежным, по её мнению, отношением сенатора к людской памяти.

«В реплике Нарусовой больше всего резанули слова про «какого-то азербайджанца», в честь которого назван аэропорт. В 1986 году я приехала на работу в только что открывшуюся городскую газету «Новости Радужного». В молодой нефтяной город. Тогда к нам, в Сибирь, ехали девушки и парни со всех концов Советского Союза, в том числе и молодые выпускники Бакинского нефтяного института. И все мы жили в приспособленных балках с минимумом удобств, трудились сутками, возводя в тайге города, и никто не отделял себя от других по национальности.

Кажется, не было ни одного жителя округа, кто бы не знал имя первооткрывателя сибирской нефти — Фармана Салманова. Уже тогда о нем слагали легенды. Это был человек, который разделил историю нашего края на жизнь «до нефти» и «после», который пошел против власти, доказывая свою несгибаемую убежденность, что здесь, в Сибири, есть нефть. Фарман Курбан оглы Салманов вместил в себя целую эпоху. Человек с непререкаемым авторитетом, который вряд ли может поколебать госпожа Нарусова», — считает журналист, краевед и общественник Светлана Поливанова.

Член Общественной палаты Югры Эдуард Логинов заявил, что сенаторы, подобные Нарусовой, «позорят власть» и «разжигают межнациональную рознь».

«Коверкать имена и фамилии, тем более таких уважаемых людей, для сенатора неприемлемо. Людям, заседающим в Совете Федерации, стоило бы знать историю своей страны, историю становления нефтяной отрасли. Сургут — многонациональный город, в котором все мы живем вместе. Нет никакой сложности в том, чтобы правильно назвать имя общественного деятеля, будь он из Дагестана, Чечни и так далее. Фарман Салманов — ничего сложного в этом нет, произносимо, легко читается», — отметил Эдуард Логинов.

В социальных сетях югорчане менее вежливы в оценках высказываний члена Совета Федерации от Тувы. Однако отмечается, что Людмила Нарусова может ещё сохранить лицо сенатора элементарно извинившись за ляп в радиоэфире. Иначе станет в нефтяном краю персоной нон-грата.