В МИД Германии отреагировали на решение РФ приостановить участие в ДРСМД

Берлин, , 16:36 — REGNUM Выходом Российской Федерации из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) не удивлены в Берлине. Об этом заявил РИА Новости представитель министерства иностранных дел (МИД) Германии, комментируя соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, двусторонний договор фактически прекращает действовать, если его нарушит одна из сторон.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 2 февраля 2019 г. президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Кремле заявил, что Москва приостанавливает свое участие в Договоре о РСМД в ответ на аналогичные действия США.

Читайте также: Путин: Россия прекращает выполнение своих обязательств по ДРСМД

А также: Путин: Россия создаст гиперзвуковые ракеты средней дальности