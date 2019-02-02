Суббота, 2 Февраля 2019 года
16:03:21 МСК

ЦИК Украины отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты

Политика

Глава Коммунистической партии Украины хотел поучаствовать в выборах президента

Киев, 2 февраля 2019, 16:03 — REGNUM  Центральная избирательная комиссия Украины отказала лидеру запрещенной на Украине Коммунистической партии Петру Симоненко в регистрации в качестве кандидата на пост президента Украины. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает общественная организация «Гражданская сеть «ОПОРА».

За отказ регистрации Симоненко в качестве кандидата в президенты Украины ЦИК проголосовал единогласно. Отказ мотивирован законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Устав и символика Коммунистической партии Украины не соответствую требованиям данного закона, заявили в ЦИК.

Напомним, что деятельность Коммунистической партии Украины была запрещена ещё в 2015 году, однако коммунисты во главе с Симоненко обжаловали это решение. Но рассмотрение апелляционной жалобы было затянуто и до сих пор не окончательного решения суда. В связи с этим запрет КПУ формально не вступил в силу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить