Иран представил новую крылатую ракету наземного базирования

Тегеран, , 15:57 — REGNUM По информации иранского информационного агентства The Islamic Republic News Agency, 2 февраля на церемонии, посвященной 40-й годовщине победы Исламской революции, была представлена новая иранская крылатая ракета класса «земля-земля» Hoveyzeh («Ховейзех»).

В данном мероприятии принял участие министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами.

По его словам, новая крылатая ракета имеет дальность 1350 километров и может точно поразить указанную цель на земле. Отличительными особенностями крылатой ракеты являются быстрая подготовка к старту и запуск, низкая высота полета, что затрудняет ее обнаружение, высокая точность навигации, а также большая мощность разрушения.

Министр обороны Ирана подчеркнул, что летные испытания ракеты проведены на дальности 1200 километров, и она успешно поразила намеченные цели.

Выступая на церемонии, генерал Хатами также сказал, что Исламская Республика Иран день ото дня наращивает свою оборонительную мощь для обеспечения своей национальной безопасности и интересов и не нуждается в чьем-либо разрешении в связи с этим.

Следует заметить, что страны Запада крайне раздражает ракетный потенциал Ирана. На прошлой неделе министр иностранных дел Франции пригрозил Ирану санкциями в ответ на его ракетную программу. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.