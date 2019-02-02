Столтенберг: Протокол о вступлении Македонии в НАТО подпишут 6 февраля

Скопье, , 15:42 — REGNUM Протокол о вступлении Македонии в военный блок НАТО будет подписан 6 февраля. Об этом сегодня, 2 февраля, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел Македонии Николой Димитровым протокол о присоединении будущей Республики Северная Македония», — написал генеральный секретарь Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о вступлении Македонии в Европейский союз и военный блок НАТО много лет блокировался властями Греции, которые были категорически против того, чтобы Македония сохранила свое самоназвание. Прогресса в этом вопросе удалось достичь только после того, как власти Македонии согласились переименовать свою страну в Республики Северная Македония.

Напомним, 25 января парламент Греции ратифицировал Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. За принятие соглашения проголосовали 153 депутата.