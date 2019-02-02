Аресний Яценюк: Я не смогу выиграть выборы президента Украины

Киев, , 15:24 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что у него нет никаких шансов выиграть президентские выборы на Украине, и он ориентирует свою партию на парламентские выборы в Раду, которые пройдут осенью. Об этом Яценюк заявил на съезде своей партии, который транслировался в социальной сети Facebook.

Яценюк заявила, что позиция его партии «Народный фронт» состоит в том, что нынешние выборы президента Украины игнорировать нельзя и партия должна была выдвинуть кандидата. Однако Яценюк считает себя реалистом и понимает, что ему эти выборы никогда не выиграть, поэтому он и не стал выдвигать свою кандидатуру.

«Я долго думал об этом. Это не простое решение, и это решение нельзя принимать с точки зрения эмоций или политической конъюнктуры… Сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента Украины в 2019 году. Я реалист», — сказал Яценюк.

Экс-премьер считает, что его выдвижение внесло бы ещё большую разобщенность и неопределенность для «проукраинской национальной части людей», которые хотят перемен на Украине.

В связи с этим Яценюк заявил, что как лидер партии он принимает решение сосредоточить все силы на борьбе за места в новой Верховной раде, состав которой определится на выборах осенью 2019 года.