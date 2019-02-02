Ополчение в Ираке пытается блокировать действия американских военных

Багдад, , 15:15 — REGNUM На днях иракское ополчение предприняло попытку блокировать американский пеший патруль, который хотел войти в иракский город Мосул. Но американские военные просто обошли машины, которые были выставлены на дороге.

Иракцы против патрулирования армии США, т.к. считают, что американские военные вызывают у местных жителей чувство страха и паники. Следует заметить, что в данном случае речь идет не о шиитском ополчении, которое ориентировано на Иран, а о христианской «Вавилонской бригаде».

Новостной ресурс Al-Masdar News также сообщил о случае блокирования военного патруля США у иракско-сирийской границы. Событие имело место 15 января 2019 года.

Подразделение шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в иракской провинции Аль-Анбар заблокировало военный патруль США. Американцы собирались обследовать иракские войска, которые расположены вдоль сирийской границы.

По словам командующего силами «Аль-Хашд аш-Шааби» в этой провинции, американские военнослужащие опрашивают иракских солдат об их блок-постах, огневых точках, живой силе, количестве боеприпасов и оружия в данном районе.

Шиитское ополчение развернуто в иракской провинции Аль-Анбар вдоль границы с сирийской провинцией Дейр-эз-Зор. Его задачи заключаются в наблюдении и обеспечении безопасности границы. Данная миссия выполняется совместно с иракской армией.

На сегодняшний день в Ираке развернуто около пяти тысяч военнослужащих США. В ходе визита в Ирак в конце 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что вывод американских войск из этой страны не планируется. Однако в самом Ираке постепенно формируется иное мнение.

Оно основано на том, что террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпела поражение в Ираке, а вести борьбу с отдельными мелкими группами по силам и местным силовикам и ополченцам.