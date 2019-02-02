ВМС США заказали еще два авианосца класса «Джеральд Р. Форд»

Вашингтон, , 14:59 — REGNUM ВМС США 31 января подписали контракт на постройку еще двух авианосцев класса «Джеральд Форд». Авианосцы будут строиться верфью Newport News Shipbuilding (NNS), подразделением Huntington Ingalls Industries. NNS — это единственное место, где проектируются, строятся и заправляются авианосцы ВМС США. Компания находится в американском штате Вирджиния. Об этом сообщил военный ресурс Military.com.

Сумма подписанного контракта составляет 15,2 миллиарда долларов. Это не все финансирование, которое предполагается выделить на строительство двух авианосцев, т.к. каждый из них обойдется американским налогоплательщикам примерно в 11−12 миллиардов долларов.

Третий авианосец будет носить название Enterprise («Энтерпрайз»). У четвертого корабля этого проекта есть пока только номер — CVN-81. Корабли планируется поставить флоту в 2028 и 2032 годах соответственно.

Первый авианосец этой серии «Джеральд Р. Форд» уже передан ВМС США. Второй авианосец данной серии «Джон Ф. Кеннеди» находится в процессе строительства. По плану он должен быть передан американскому флоту в 2020 году.

Следует заметить, что на сегодняшний день остается еще ряд нерешенных проблем по первому кораблю этой серии. Однако, по информации ВМС США, флот взял на себя обязательства по строительству третьего и четвертого авианосцев проекта «Джеральд Р. Форд», т.к. уверен в общей конструкции корабля и его подсистем.