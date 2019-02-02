Сергей Лавров: США начали нарушать ДРСМД в 1999 году

Москва, , 14:51 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергея Лавров, на совещании с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны России Сергем Шойгу заявил, что США нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с 1999 года. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе доклада президенту, Лавров напомнил, что ДРСМД действует с 1988 года и этого договор является бессрочным. Однако по данным российских властей, США начали нарушать этот договор уже в 1999 году.

Все началось с испытаний боевых беспилотных летательных аппаратов, которые по характеристикам совпадают с запрещенными Договором крылатыми ракетами наземного базирования.

Далее США начали использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны. При этом данные ракеты-мишени по характеристикам совпадают с запрещенными ДРСМД ракетами. Боевые блоки на такие ракеты-мишени можно установить в кратчайшие сроки.

С 2014 года США начали размещать на территории Европейского союза пусковые установки Mk 41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности «Томагавк».

"А это прямое нарушение Договора», — отметил Путин.

Лавров подтвердил, что это действительно прямое нарушение ДРСМД. Пусковые установки Мк 41 уже размещены в Румынии, и скоро будут размещены в Польше и Японии.