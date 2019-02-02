Военное руковоство США посещает границу Колумбии с Венесуэлой — СМИ

Мадрид, , 15:17 — REGNUM Двое высокопоставленных военных США посетили в минувшие дни границу Колумбии с Венесуэлой. Об этом пишет испанская газета ABC 2 февраля.

31 января в Колумбию прибыл адмирал Крейг Фаллер, командующий Южным объединенным командованием, зона действия которого — Центральная и Южная Америка. Фаллер посетил приграничный район Кукута, где встретился с колумбийскими военными.

За два дня до Фаллера эту зону посетил генерал Марк Стаммер, командующий Южной армией США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее репортеры разглядели в блокноте советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона запись «5 тыс. солдат в Колумбию». Средства массовой информации Венесуэлы сообщили о планах США прислать два авианосца к берегам острова Кюрасао.

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