Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Почему глобализация так уродлива?

Политика

Из доклада Владимира Павленко на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях «Молодежь: свобода и ответственность» (РУДН, 28 января 2019 г.)

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Почему глобализация так уродлива?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Игра

Москва, 4 февраля 2019, 06:35 — REGNUM  Какова окончательная цель нынешнего процесса глобализации, если проследить ее от самых истоков? Ответ на этот вопрос можно найти в высказываниях экспертов и теоретиков, а также политических деятелей, закладывавших фундамент «здания всемирного управления» задолго до появления самого термина «глобализация». О том, почему глобализация в нынешнем исполнении приобретает столь уродливые черты и несет народам Земли опасность, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Глобализация как процесс переплетения политик и экономик всех стран планеты могла бы быть и не столь разрушительна, как мы ее наблюдаем в современной нам реальности. Беда в том, что для воплощения этого проекта были выбраны наработки самой агрессивной в истории западной цивилизации, причем, как на подбор, наработки самые человеконенавистнические. Высокомерие по отношению к другим странам, нежелание признать их историческое достоинство или право на культурную самостоятельность превращает глобализацию в западном исполнении в таран, разрушающий государственности и несущий с собой неисчислимые бедствия и горе для большинства людей.

Предыдущая версия, как бы «разминочная» глобализация в виде Британской колониальной империи, не даром вызывала восторг того же Гитлера; но пройдя через фашистскую реконструкцию, глобализация конца ХХ — начала ХХI века стала угрозой самому существованию человечества. Как же происходил этот процесс и знает ли человечество для него альтернативу?

Читайте статью Суверенитет против глобализма — главная дилемма XXI века и другие публикации Владимира Павленко.

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