МИД Бразилии: Мадуро должен уйти

Бразилиа, , 14:15 — REGNUM Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что результатом любого процесса урегулирования политического кризиса в Венесуэле должен стать уход законного президента этой страны Николаса Мадуро со своего поста. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает телеканал Globo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава евросоюзной дипломатии Федерика Могерини заявила, что Брюссель смог согласовать с рядом стран Латинской Америки создание сроком на 90 дней международной контактной группы по Венесуэле. Эта группа, по замыслу евробюрократов, должна способствоватьсозданию условий для проведения новых выборов в Боливарианской республике.

Глава МИД Бразили Араужу заявил, что инициатива ЕС по созданию контактной группы по Венесуэле «может быть полезной» в определенных случаях. При этом Араужу выразил опасение, что подобные мехнизмы могут способствовать «сохранению диктатуры»

Араужу подчеркнул, что единственный выход для Мадуро по результатам работы такой контактной группы — «это дверь».

Напомним, что Мексика и Уругвай заявили о созыве конференции по Венесуэле 7 февраля в Монтевидео, которая бы способствовала запуску диалога и «возвращения стабильности и мира» в Боливарианской республике.

Однако проамериканский лидер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо отверг предложение Мексики и Уругвая.