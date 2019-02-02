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НАТО не планирует размещать в Европе новое ядерное вооружение

Политика

У альянса есть другие варианты «адекватного реагирования» на разрыв ДРСМД

Берлин, 2 февраля 2019, 14:26 — REGNUM  После выхода России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО не планирует размещения нового ядерного вооружения на территории Европы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире немецкого канала ZDF 2 февраля.

По словам Столтенберга, у НАТО есть много других рассматриваемых вариантов адекватного реагирования на российские крылатые ракеты 9М729. Эти ракеты «сложнее обнаружить, они мобильны, могут достигать европейских городов, обладают ядерным потенциалов, а время предупреждения сокращается», — сказал генсек НАТО.

Альянс готов вести переговоры с Россией, чтобы спасти ДРСМД. На это отводится шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент США Дональд Трамп заявил о начале выхода его страны из ДРСМД. В ответ 2 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что Москва также прекращает выполнение своих обязательств.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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