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В Курганской области очередной глава района покинул пост

Политика

Подал в отставку руководитель Притобольного района

Курган, 2 февраля 2019, 13:32 — REGNUM  В Курганской области покинул пост очередной глава муниципального образования. Руководитель Притобольного района Сергей Спирин 1 февраля подал в районную думу заявление об отставке в связи с переходом на новое место работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Курганской области.

Сергей Спирин был избран главой Притбольного района в январе 2017 года. До этого он был первым заместителем генерального директора ООО «Эвика».

В соответствии с уставом муниципального образования, в случае досрочного прекращения полномочий главы исполнение обязанностей возлагается на его первого заместителя — Дмитрия Лесового.

Напомним, 31 января по собственному желанию покинул пост глава Юргамышского района Игорь Касатов, где в последние дни января в огне пожаров погибли шестеро детей.

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Отставки и назначения
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