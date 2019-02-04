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В Перми Дворец культуры хотят снести ради элитной застройки

Политика

Дворец культуры мог бы стать отличной площадкой для чего угодно: здесь, к примеру, можно было бы открыть целый культурный центр, но его приговорили к уничтожению, что выглядит вдвойне циничным в Год театра

В Перми Дворец культуры хотят снести ради элитной застройки
Сергей Федотов ©
ДК «Телта»

Пермь, 4 февраля 2019, 05:30 — REGNUM  Пермский Дворец культуры «Телта» расположен в красивейшем месте Прикамья. Почему это стало его бедой, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Антон Исаков.

ДК «Телта» намереваются снести под застройку, истинная причина — возможность построить на его месте «элитные» жилые и гостиничные комплексы, дабы получать прибыль для городских властей, — похоже, перевесила необходимость беречь культуру. Особенно цинично это выглядит в 2019 году, который выбран в России Годом театра. Доказательством же того, что предлог об аварийном состоянии надуман, является упорное нежелание чиновников продемонстрировать акты обследования здания, которые в любой нормальной ситуации должны подтверждать необходимость каких-либо строительных действий.

Зато 13,5 млн на снос ДК сразу в бюджете нашлось, но не пустить ли эти деньги на необходимый ремонт здания? Ведь вместо привычно безликой «элитности» на базе этого ДК вполне можно было бы создать целый культурный кластер, который и украсил бы Пермь, и принес бы огромную пользу нынешним и будущим поколениям.

Читайте статью «Культурная столица», или Почему в Перми решили снести Дворец культуры и другие публикации Антона Исакова о культуре Пермского края.

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