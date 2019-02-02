ООН ослабит оружейное эмбарго Центральноафриканской Республики

Банги, , 14:30 — REGNUM Совет безопасности ООН (Организация Объединенных Наций) намерен пересмотреть торговые барьеры и рассмотреть режим оружейного эмбарго на ЦАР (Центральноафриканская Республика) в 2019 году. Данные ограничения являются последними для центральноафриканской страны и не будет наложены в следующем году.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, проект резолюции Совета Безопасности ООН определяет намерение международного органа ослабить оружейного эмбарго, которое накладывалось с 2013 года, в связи со значительным продвижением ЦАР в развитии безопасности в стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, в конце июля предоставит доклад, в котором будет указано выполнило ли правительство ЦАР установленные контрольные показатели.

Власти ЦАР уже в течение долгого времени просят упразднения оружейного эмбарго для противостояние вооруженным группам, контролирующим многие районы страны.

Также сообщается, что 28 февраля около 3000 граждан ЦАР вместе с премьер-министром страны Симплисом Саранджи вышли на демонстрации в городе Банги за упразднение оружейного эмбарго.