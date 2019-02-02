Суббота, 2 Февраля 2019 года
14:30:26 МСК

ООН ослабит оружейное эмбарго Центральноафриканской Республики

Политика

Организация Объединенных Наций намерена пересмотреть наложенное на Центральноафриканскую Республику (ЦАР) оружейное эмбарго в связи с улучшением ситуации с безопасностью в стране

Банги, 2 февраля 2019, 14:30 — REGNUM  Совет безопасности ООН (Организация Объединенных Наций) намерен пересмотреть торговые барьеры и рассмотреть режим оружейного эмбарго на ЦАР (Центральноафриканская Республика) в 2019 году. Данные ограничения являются последними для центральноафриканской страны и не будет наложены в следующем году.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, проект резолюции Совета Безопасности ООН определяет намерение международного органа ослабить оружейного эмбарго, которое накладывалось с 2013 года, в связи со значительным продвижением ЦАР в развитии безопасности в стране.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, в конце июля предоставит доклад, в котором будет указано выполнило ли правительство ЦАР установленные контрольные показатели.

Власти ЦАР уже в течение долгого времени просят упразднения оружейного эмбарго для противостояние вооруженным группам, контролирующим многие районы страны.

Также сообщается, что 28 февраля около 3000 граждан ЦАР вместе с премьер-министром страны Симплисом Саранджи вышли на демонстрации в городе Банги за упразднение оружейного эмбарго.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить