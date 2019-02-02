Президент Руанды стал председателем Восточноафриканского сообщества

Додома, , 14:12 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме 1 февраля 2019 года был избран новым председателем Восточноафриканского сообщества.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, президент Кагаме сменит на этом посту президента Уганды Йовери Мусевени, чей срок пребывания на данной должности подошел к концу.

После объявления его новым председателем организации на саммите 20 президентов стран Восточноафриканского сообщества, проходящего в городе Аруша, Танзания, вечером 1 февраля, президент Кагаме отметил, что будет добросовестно исполнять свои обязанности.