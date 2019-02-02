Гражданка Танзании была назначена судьей Восточноафриканского суда

Додома, , 14:38 — REGNUM Судья Сауда Мджасири из Танзании 1 февраля 2019 года была приведена к присяге и стала судьей Восточноафриканского суда.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, судья Мджасири присягнула вечером 1 февраля перед главами стран Восточной Африки на саммите 20 президентов стран Восточноафриканского сообщества, проходящего в городе Аруша, Танзания.

После избрания Мджасири судьей в Восточноафриканском суде стало две судьи-женщины. Мджасири прослужит на данной должности 5 лет.

Танзанийка займет должность судьи Факихи Джунду, чей срок подошел к концу.