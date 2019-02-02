Глава оппозиции Танзании останется в тюрьме

Додома, , 15:35 — REGNUM Глава оппозиционной партии в Танзании «Чадема» (с суахили CHADEMA — Сhama cha Demokrasia na Maendeleo — «Партия демократии и развития») Фриман Мбове и депутат, представляющая данную партию в парламенте страны, Эстер Матико продолжат пребывать в тюрьме, пока не пройдет слушание апелляции по освобождению под залог в Апелляционном суде Танзании. Слушание состоится 18 февраля 2019 года.

По информации новостного агентства VOA Swahili, Мбове и Матико после нарушения условий освобождения под залог были лишены возможности предоставления свободы под поручительство 23 ноября 2018 года.

Всего им было предъявлено 13 обвинений, среди них: подрывная деятельность, проведение незаконных собраний с целью организации демонстраций, разжигание ненависти, подстрекательство к совершению уголовных преступлений и т.д. в период с 1 по 16 февраля 2018 года.

Судья Мхина сообщила, что поскольку обвиняемые были освобождены под залог, однако находились заграницей во время слушания данного дела, нарушив тем самым правила освобождения под залог, оба политика Мбове и Матико будут находиться в тюремном заключении, пока не будет вынесено решение, касаемо их апелляции.