Опросы обещают провал для СДПГ на выборах в Европарламент

Берлин, , 13:11 — REGNUM Грядущие выборы в Европейский парламент обещают потери для партий, входящих в правительственную коалицию Германии. Это следует из последнего опроса института Insa, пишет издание Der Bild am Samstag.

Блок ХДС/ХСС («Христианско-демократический» и «Христианско-социальный» союзы) готовы поддержать 30% избирателей. Это на 5% меньше, чем на выборах 2014 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) может потерять почти половину своего электората: в этом году ей прогнозируют 15% голосов вместо 27,7%.

Успех ждет партии из оппозиции: «Зеленые» в опросе набирают 17% (+6% в сравнении с 2014). «Альтернатива для Германии» набрала 12% (+5%), Свободная демократическая партия — 8% (+4%). «Левые» остались на прежнем уровне — около 8%.

Опрос проводился в период с 25 по 28 января, в нем приняли участие 2056 респондентов. Погрешность может составлять 2,5%.

Напомним, выборы в Европейский парламент пройдут в конце мая. Блок ХДС/ХСС входит в Европейскую народную партию, СДПГ — в Партию европейских социалистов.