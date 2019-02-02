Индия получила приглашение Пакистана осмотреть бассейн реки Инд

Нью-Дели, , 16:31 — REGNUM 1 февраля Индия получила официальное приглашение пакистанской стороны проинспектировать бассейн реки Инд.

По сообщению индийского информационного агентства «Live Hindustan» со ссылкой на Министерство водных ресурсов Индии, комиссар Пакистана по реке Инд Саид Мухаммад Мехар Али Шах пригласил своего индийского коллегу П.К.Саксену совершить осмотр бассейна реки на пакистанской территории. Ранее пакистанская делегация завершила четырёхдневную инспекцию строящихся индийских гидротехнических объектов в долине реки Ченаб. Согласно предварительной договорённости, индийские инспекторы отправятся в Пакистан «в удобный день».Взаимные инспекции гидротехнических объектов долины реки Инд обязательны согласно «Соглашению о водах Инда», подписанному странами при посредничестве Всемирного Банка в 1960 году.