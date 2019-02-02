В Индии введут пенсии для малоимущих работников неорганизованного сектора

Нью-Дели, , 15:32 — REGNUM Правительство Индии обеспечит пенсиями работников неорганизованного сектора экономики. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением на заседании парламента выступил министр финансов Индии Пиюш Гоял.

В рамках новой правительственной инициативы всем работникам неорганизованного сектора экономики с зарплатой менее 15 000 рупий (примерно 210 долларов) по достижении 60 лет будут выплачиваться пенсии. Сумма выплат составит от 1 000 до 3 000 рупий (от 14 до 42 долларов) в месяц. Министр финансов Индии Пиюш Гоял отметил, что осуществление указанной инициативы обойдется правительству в 70 миллионов долларов.

По официальным данным примерно 100 миллионов индийцев, занятых в неорганизованном секторе экономики, получают менее 15 000 рупий в месяц. К ним относятся горничные, няни, повара, личные водители, электрики, сантехники и так далее.