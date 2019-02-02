Оборонный бюджет Индии впервые превысит 3 трлн рупий

Нью-Дели, , 14:19 — REGNUM Оборонный бюджет Индии впервые составит в новом финансовом году 3,19 триллиона рупий (44,6 млрд долларов по текущему курсу). Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран» со ссылкой на законопроект о государственном бюджете, представленный на рассмотрение парламенту министром финансов Индии Пиюшем Гоялом 1 февраля.

В своей речи в парламенте Пиюш Гоял отметил, что доля расходов правительства на оборонный сектор и выплату пенсий военнослужащим составит 15,48% от общих государственных расходов. Он также подчеркнул, что на финансирование модернизации вооруженных сил Индии было выделено 1,02 трлн рупий (примерно 15,4 млрд долларов). Министр финансов Индии сообщил, что правительство готово также предоставить дополнительные средства «в целях обороны границ и поддержания высокого уровни боеспособности».

По мнению индийских экспертов, рост военного бюджета на 7% по сравнению с предыдущим годом обусловлен планами по модернизации вооруженных сил Индии. Напомним, что в октябре 2018 года Индия заключила контракт на покупку российских ЗРК С-400 «Триумф». Также военное руководство страны планирует произвести в сотрудничестве с зарубежными оборонными компаниями шесть подводных лодок, более 100 многоцелевых истребителей и более 300 вертолетов для вооруженных сил Индии.