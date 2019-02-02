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Президент Индии выступил в поддержку законопроекта о гражданстве

Политика

Законопроект о гражданстве будет представлен на рассмотрение в верхней палате парламента Индии в ходе «бюджетной» сессии, которая завершится 13 февраля

Нью-Дели, 2 февраля 2019, 12:54 — REGNUM  На открытии последней сессии действующего парламента президент Индии Рам Натх Ковинд выступил в поддержку нового законопроекта о гражданстве. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», президент Индии заявил, что данный законопроект позволит «защитить религиозные меньшинства в соседних мусульманских странах».

Слова Рама Натха Ковинда вызвали бурю негодования в северо-восточных районах страны. По мнению одного из организаторов антиправительственных выступлений и лидера организации «Всеассамский студенческий союз» Самуджджал Бхаттачарья, речь президента еще раз указала на то, что правящая «Индийская народная партия» (БДП) намерена обеспечить принятие закона до всеобщих парламентских выборов, которые пройдут в апреле-мае 2019 года. Он также выразил надежду на то, что оппозиционный «Индийский национальный конгресс» и его союзники смогут этому помешать.

Напомним, что в случае принятия закон о гражданстве позволит пакистанским, афганским и бангладешским беженцам из числа религиозных меньшинств получать гражданство Индии в упрощённом порядке. Законопроект был принят нижней палатой парламента Индии 8 января. Ожидается, что он будет представлен на рассмотрение в верхней палате парламента в ходе «бюджетной» сессии, которая завершится 13 февраля.

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Зарубежная хроника
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