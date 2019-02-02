Путин: Россия создаст гиперзвуковые ракеты средней дальности

Москва, , 12:40 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министерству обороны России в самое ближайшее время заняться разработкой новой гиперзвуковой ракеты средней дальности. Это станет ответом на заявления США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также возобновление американских разработок по данным типам ракет. Об этом глава государства заявил сегодня, 2 февраля, на совещании с главами МИД и Минобороны РФ — Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в Кремле.

Путин, Лавров и Шойгу детально обсудили сложившуюся ситуацию в международной системе контроля над вооружениями в свете решения властей США приостановить выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, а также перспективы окончательного выхода Вашингтона из этого договора через шесть месяцев.

Путин заявил, что Россия отвечает США зеркально — Москва также приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД.

Кроме того, Россия, также как и США, возобновляет свои разработки по ракетам средней и меньшей дальности.

Министр Шойгу предложил создать наземные пусковые установки для российских крылатых ракет «Калибр», а также начать разработку наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает это предложение министра обороны.

«Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по «приземлению» «Калибров» и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», — сказал президент России.

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия не должна втягиваться в затратную для нее гонку вооружений и поинтересовался, сможет ли министерство обороны провести эти работы в рамках бюджета на 2019 года.

Министр Шойгу ответил, что текущего бюджета военного ведомства хватит на проведение данных работ и дополнительных ассигнований не потребуется.

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