Россия и США повышают ставки по договору о РСМД

Станислав Стремидловский, , 12:35 — REGNUM

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). «Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем», — заявил глава государства на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым. По словам президента, которого цитирует ТАСС, Россия после приостановки участия в договоре о РСМД будет создавать новые вооружения, но без увеличения бюджета министерства обороны. При этом Путин отметил, что российские ракеты средней и меньшей дальности не будут размещаться в тех или иных регионах мира прежде, чем аналогичное оружие не разместят там США.

Обстановка вокруг договора о РСМД сложилась сложная. В игре сегодня задействованы серьезные силы, причем, этот внешнеполитический вопрос серьезно отражается на внутриполитических раскладах. Так, в Германии идут острые дискуссии на межпартийных и внутрипартийных уровнях, любое слово за или против отражается на инициативе немецкого министра иностранных дел Хейко Мааса, который в режиме челночной дипломатии пытается пробить организацию новой международной конференции по ядерному разоружению, в том числе с участием Китая. Нет консенсуса и в США. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что отказ от договора о РСМД «создает неприемлемые риски» и администрация обязана «избежать втягивания Соединенных Штатов в опасную гонку вооружений».

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не собирается размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе. Во многом это вызвано позицией ряда западноевропейских стран. Как отмечает в этой связи Deutsche Welle, «многие опасаются новой гонки вооружений между Москвой и Вашингтоном, вот почему европейские страны особенно обеспокоены развитием событий. Единого мнения нет: страны Прибалтики и Восточной Европы сильнее чувствуют угрозу со стороны России и сомневаются в готовности своих западных соседей защищаться». Однако Маас, выступив против размещения ядерных ракет в Германии, парирует: «Холодная война окончена». По его словам, решения того времени непригодны для современности. Но только не для Польши.

В пятницу, 1 февраля, немецкий журнал Der Spiegel анонсировал интервью с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем на тему договора о РСМД. Говорилось следующее. В ответ на прекращение действия договора о РСМД глава МИД Польши призывает к размещению ядерных ракет США в Европе. «В наших европейских интересах, чтобы американские войска и ядерные ракеты были размещены на континенте», — заявил Чапутович. Нет оснований полагать, что ядерное оружие не будет продолжать обеспечивать мир в будущем. НАТО обвиняет Россию в нарушении договора о РСМД. Чапутович не исключает, что однажды ядерные ракеты альянса также могут оказаться в Польше. «Мы вообще этого не желаем, — отмечает Чапутович. — Но все зависит от того, как Россия будет вести себя в будущем, продолжит ли она свою агрессивную политику в отношении вооружений, НАТО должно решить это как сообщество».

«Заявления» главы польской дипломатии мгновенно были подхвачены и разнесены многими средствами массовой информации. В тот же день на одном из массовых польских порталов Onet появился комментарий директора Центра исследования терроризма Collegium Civitas Кшиштофом Леделем, который назвал слова Чапутовича «удивительными». Эксперт отметил, что он не понимает, что за ними стоит, поэтому «прежде всего нужно дождаться реакции крупнейших игроков, то есть американцев и россиян, однако я считаю, что на данном этапе это не та идея, которая должна быть реализована». Ледель отметил, что в прошлом подобные заявления польские политики не делали, руководствуясь «геостратегией, основанной на ясных реалиях. Зная, у кого есть ядерный арсенал, кто подписывает наиважнейшие договоры, мы не участвовали в таких дискуссиях. Тем больше заявление министра стало неожиданностью для всех».

Вечером появился официальный комментарий МИД Польши. В нем говорилось, что ведомство «категорически отрицает, что в интервью, которое дал Der Spiegel министр, Чапутович потребовал размещения американских ядерных ракет в Европе. Заголовок статьи, появившейся сегодня на сайте еженедельника, не отражает содержание разговора». Разъяснялось, что в ответе на вопрос о возможности размещения ядерного оружия в Польше глава польской дипломатии четко подчеркнул, что «мы этого вообще не хотим». При этом он сказал, что возможные решения относительно места размещения этого вида оружия оставлены на усмотрение НАТО. В настоящее время альянс анализирует, как повлияет на его безопасность «размещение российских ракет, запрещенных договором о РСМД», а «Польша полностью поддерживает эту политику, включая ядерный компонент, и будет последовательно выполнять свои союзнические обязательства».

Вроде бы ложечки и нашлись, но осадок остался, тем более что еще ход остается за немецким изданием, которое обвинили в фальсификации заголовка. В любом случае эта история позволяет сделать ряд предварительных выводов. Активность Варшавы играет против нее самой, а публичная присяга ее на верность Белому дому несет больше минусов, чем плюсов. Как республиканская администрация относится к своему «великому союзнику» за последние полгода наглядно показала посол США в Польша Джорджетт Мосбахер, которую поляки обвиняют в «наглости» и «высокомерии». В самих же Соединенных Штатах к Варшаве может сложиться стойкая неприязнь у демократов, воюющих с президентом Дональдом Трампом. Германия получила еще одно подтверждение того, что поляки пытаются вставлять ей палки в колеса и вредить немецкой внешней политике. Не исключено, что аналогичные чувства испытывают и в НАТО.

В итоге против Варшавы способна сложиться коалиция из западных средств массовой информации и экспертного сообщества, и она постарается сделать маргиналами нынешние польские власти, любые заявления которого станут трактовать в негативном ключе.