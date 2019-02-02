Суббота, 2 Февраля 2019 года
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Индийская оппозиция: президент Индии опозорил свой народ

Политика

Деятель оппозиционного «Индийского национального конгресса» назвал упоминание в речи президента Индии Рама Натха Ковинда «ложных достижений» правительства страны «унизительным предательством» и «позором» для народа

Нью-Дели, 2 февраля 2019, 19:24 — REGNUM  Высокопоставленный деятель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Ананд Шарма обвинил президента Индии Рама Натха Ковинда в предательстве интересов своего народа. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением лидер ИНК выступил на пресс-конференции после открытия «бюджетной» сессии парламента Индии.

Ананд Шарма подчеркнул, что в своем обращении к парламенту президент Индии упомянул несколько «ложных достижений» правительства во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП). К числу таких «успехов» лидер ИНК отнес программу «Производите в Индии» («Make in India») и денежную реформу 2016 года, которая вместо борьбы с коррупцией «ограбила индийских крестьян и мелких предпринимателей». Ананд Шарма также назвал упоминание «хирургических ударов» 2016 года в речи Рама Натха Ковинда «некорректным», ведь подобные операции не только не смогли положить конец трансграничному терроризму, но и увеличили количество атак на позиции индийских войск в Кашмире. Деятель ИНК отметил, что «лживые слова» президента являются «унизительным предательством» и «позором» для народа Индии.

Напомним, что 31 января в Индии стартовала «бюджетная» сессия парламента, которая станет последней перед грядущими парламентскими выборами. Выборы в парламент Индии пройдут в апреле-мае 2019 года.

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Зарубежная хроника
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