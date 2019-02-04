Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Венесуэла выйдет США боком?

Политика

Загадывать исход в Венесуэле пока трудно, но уже видно, что первоначальный план США и их союзников рухнул – на сторону уличных переворотчиков не перешли ни армия, ни главные подразделения Национальной гвардии, ни нефтепромышленники

Москва, 4 февраля 2019, 00:55 — REGNUM  События вокруг Венесуэлы, на которую ополчился объединенный Запад, вызвали тревогу у тех, кто не приемлет продвигаемых США грубых методов нарушения суверенитета других стран. О том, почему борьба за законную власть в Венесуэле — не только внутреннее дело этой страны, но и забота всех стран, кому дорога самостоятельность, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Несмотря на ставшие уже привычными приемы, применяемые Западом в ходе цветных революций, свергающих неугодных им властителей, венесуэльская реальность не имеет ничего общего с пафосными реляциями о законности притязаний Хуана Гуайдо. Ни большинство народа, ни силовые структуры, ни экономический сектор не желают подвергать обструкции президента Николаса Мадуро. Немаловажным аспектом становится и поддержка Венесуэлы со стороны России, Китая и Ирана, а также других стран, не готовых согласиться с антидемократическими приемами и внешнеполитическим давлением на неугодных.

Президенту США стоило бы задуматься — не втравливают ли его в очередную авантюру, чтобы вновь выставить недальновидным авантюристом? Если это предположение соответствует действительности, шансов удержаться в президентском кресле у Дональда Трампа останется совсем немного. Так как же складывается ситуация вокруг и внутри венесуэльской проблемы на данный момент?

Читайте статью Схватка за Венесуэлу глобальна… и другие публикации Сергея Шакарянца.

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